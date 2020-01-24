新年新氣象，在新的一年利用居家環境的擺設，提升自己的好運？大家都想和氣生財，房子的風水擺放就很重要。命理師楊登嵙對《中時電子報》揭秘風水解析，在家裡的西北方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆可招財；想升官發財的人，可在南方擺設五帝錢或木雕的馬，他並解解釋要選怎樣的馬擺設，才更有用。

楊登嵙表示，俗話說「一命、二運、三風水、四祖德、五讀書。」可見地理風水對人的的影響是很大的。地運、宅運並非一成不變，而是會隨著九大行星的運轉，產生不同的變化，因此，在每個新的一年可要這注意磁場的變化，達到趨吉避凶，讓每年好運旺旺來。

如何自己看家裡風水？楊登嵙表示，站在家裡或公司室內格局的正中央，使用指南針或羅盤找出正確的東南西北方，如下圖：

【2020年九宮飛星圖】(圖/楊登嵙提供）

→想求財運的人看「西北方財帛位」：

「財帛星」主掌財運、投資獲利，開設公司、工廠、店面的董事長，或買股票、基金的一般投資人或賣車子、保險、不動產等需要業績的從業人員，可在此方放置「催財轉水」的流水盆，或者擺設聚寶盆、水晶洞，可提升業績，增進財源，財運亨通。

→想求工作運、升官發財的人看「南方官祿位」：

「官祿星」主掌晉升、升官發財、喜慶，想步步高昇、升官發財的人，可在此方位，擺設擺設五帝錢或木雕的馬，馬不可臥趴，要站立或奔跑，並且要將馬的頭向門，否則，馬的頭向內就跑不出去了。

左圖：催財轉水盆。右圖：五帝錢。(圖/楊登嵙提供）

(中時電子報)