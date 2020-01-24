台北市長柯文哲去年底有了新身份─台灣民眾黨黨主席，且在立委選戰中成功讓五位不分區立委進軍國會，更不諱言有意角逐2024總統大選。柯P今年將初一、初二要狂跑28個行程參拜，發27次紅包給民眾。

柯文哲去年金豬年初一、初二一口氣排了25個行程。年初一第一站就到台北覺修宮，後續陸續在台北市境內的松山霞海城隍廟、臺灣省城隍廟、萬華龍山寺、保安宮、孔廟、行天宮、松山慈惠堂等宮廟。年初二，一路從芝山、士林葫蘆寺、關渡宮、發到台北市指南宮，跑遍大小宮廟。

至於今年(2020、109年)行程，北市府提供柯文哲市長新春行程，公布如下：

1月25日（周六）初一 地點

08:00~08:20 宮廟祈福 廣照宮(長泰街54號)

08:50~09:10 宮廟祈福 龍山寺(廣州街211號)

09:20~09:40 宮廟祈福 天后宮(成都路51號)

10:00~10:25 宮廟祈福 臺灣省城隍廟(武昌街一段14號)

10:50-11:20 關懷澳洲無尾熊森林大火 臺北市立動物園大門入口廣場

11:30~11:50 宮廟祈福 奉天宮(福德街221巷12號)

11:55~12:15 宮廟祈福 慈惠堂(福德街251巷33號)

12:25~12:45 宮廟祈福 慈祐宮(八德路四段761號)

13:20~13:40 宮廟祈福 霞海城隍廟(八德路四段439號)

13:45~14:05 宮廟祈福 台北府城隍廟(虎林街3號)

14:25~14:50 宮廟祈福 保安宮(哈密街61號)

14:55~15:05 宮廟祈福 孔廟(大龍街275號)

15:10~15:30 宮廟祈福 覺修宮(重慶北路三段340號)

15:40~16:00 宮廟祈福 文昌宮(民生西路45巷9號)

16:10~16:30 宮廟祈福 行天宮(民權東路二段109號)

1月26日（周日） 初二

08:00~08:20 宮廟祈福 慈諴宮(大南路84號)

08:30~09:00 宮廟祈福 芝山巖濟宮(至誠路一段326巷26號)

09:10-09:30 宮廟祈福 財團法人臺北市士林神農宮(士林區前街74號)

09:40~10:00 宮廟祈福 葫蘆寺(延平北路五段285巷35號)

10:10~10:35 宮廟祈福 關渡宮(知行路360號)

10:45~11:00 宮廟祈福 慈后宮(清江路169號)

11:05~11:25 宮廟祈福 慈生宮(立農街一段321號)

11:35~11:55 宮廟祈福 福星宮(北投區自強街5巷22號)

12:30~12:50 宮廟祈福 指南宮(萬壽路115號)

13:30~13:50 宮廟祈福 樟山寺(老泉街45巷29號)

14:00~14:20 宮廟祈福 忠順廟(中崙路13號)

14:30~14:50 宮廟祈福 木柵集應廟(保儀路76號)

15:05~15:25 宮廟祈福 景美集應廟(景美街37號)

(中時電子報)