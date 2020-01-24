北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發，曾稱武漢肺炎「疫情可控」、卻在武漢當地視察時傳出感染，引起眾論。對此，他表示當時他沒戴防護鏡，透過結膜才導致感染，並強調這次疫情「可防可控」。

據陸媒中新社報導，王廣發在個人微博上表示，在經過一天治療後已不發燒，並回憶起感染過程，可能是沒戴防護鏡，透過結膜感染，左眼瞼出現結膜炎2到3個小時後，即出現發熱症狀。

對於武漢疫情，王廣發表示他去武漢的時候就覺得這次疫情不太簡單，當時疫情還不是很明瞭，人傳人到底如何，都不是很明確；此外，他依然認為這次疫情「可防可控」，只是有所升級。社會為此要付出更多的代價，包括親情、人情、健康和經濟，關鍵是要因地施策。

對於外認為他先前聲稱的「疫情可控可防」表示質疑，王廣發感嘆「現在專家太難了，說得輕，（人們）說你粉飾太平；說得重，（人們）又說你危言聳聽」。他表示，大家恐慌可能因為報導出來的患病人數還是很多，對公眾的心理承受能力是一種考驗，而目前把武漢「控制起來」的策略是正確的，這樣全國其他地方壓力也小了很多。

(中時電子報)