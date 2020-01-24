2020大選國民黨慘敗後黨主席吳敦義請辭，懸缺的黨主席之職到底誰會接位，成為各方關注焦點，之前有意挑戰大位的國民黨台南市議員謝龍介就表示，是否參選，春節後就見分曉！

據《聯合報》報導，謝龍介本有想參與黨主席補選的想法，但因被貼韓家軍的標籤，而陷入猶疑。不過考量自身和年輕人互動不錯，且現在國民黨需要年輕一代的理解，因此他希望自己的參選能吸引更多年輕世代的青睞。謝強調，他參選就是有跟沒有之間，最終決定會在春節後揭曉。

(中時電子報)