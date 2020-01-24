參選黨主席？謝龍介將在這時間表態 11:192020/01/24 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨台南市黨部主委謝龍介。（圖／報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020大選國民黨慘敗後黨主席吳敦義請辭，懸缺的黨主席之職到底誰會接位，成為各方關注焦點，之前有意挑戰大位的國民黨台南市議員謝龍介就表示，是否參選，春節後就見分曉！ 據《聯合報》報導，謝龍介本有想參與黨主席補選的想法，但因被貼韓家軍的標籤，而陷入猶疑。不過考量自身和年輕人互動不錯，且現在國民黨需要年輕一代的理解，因此他希望自己的參選能吸引更多年輕世代的青睞。謝強調，他參選就是有跟沒有之間，最終決定會在春節後揭曉。 (中時電子報) #謝龍介 #國民黨 #黨主席 #韓國瑜 #韓家軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》國民黨新北主委李乾龍 同意留任至3／7新主席補選完成 11:442020/01/20 政治 鼓勵年輕一輩選黨主席！謝國樑：國民黨需要大改革 13:542020/01/20 政治 周錫瑋轟黨內野心者養攻擊手 呼籲集體參與改革委員會 17:172020/01/20 政治 「黨章沒改難符期待」 林飛帆促藍轉型本土政黨 17:312020/01/21 政治 國民黨哪裡不好？謝立功說他最知道 17:282020/01/21 政治 黨主席補選 郝龍斌找王金平支持爆噓聲 22:102020/01/21 政治 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102020/01/22 時論廣場 黨主席之爭 周錫瑋憂：二桃殺三士 16:462020/01/22 政治 社論／國民黨拚得過民眾黨嗎？ 04:092020/01/23 時論廣場 國民黨中邪了？年輕人：要見棺才掉淚 09:282020/01/23 政治 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 蘇貞昌是最強行政院長？網：鬼扯！他才是 - 政治 蔣萬安秒答這英文單字 下秒好尷尬 - 政治 精準預測小英必連任 廖大乙驚爆選後國運是如此 - 政治 歷任台北市長誰做最好？網友全說是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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