大陸「武漢肺炎」疫情火速延燒，截至今（24）日大陸官方統計，死亡人數增至26人，確診病例達830例。央視報導，武漢前線醫生的信息，內容提到眾多的發熱病人無法得到及時收治，即使收治的病人也無法馬上篩檢，以致於不斷出現交叉感染。顯見醫療人力資源不足，才導致目前疫情如滾雪球般持續擴大。

央視昨在節目中，曝光武漢前線醫生的信息，他說，「發熱病人人數眾多，無法得到及時收治；加上收治的病人無法進行及時的病原檢測，導致出現交叉感染。」

此外，「目前醫務人員下班後仍能正常回家，醫護人員被外界感染的傳播渠道沒有被切斷。」

大陸疾病預防控制中心主任高福受訪時表示，前兩日在武漢考察時，發現戴口罩的人很少，而火車站和機場仍有人聚集，同時也看到報導提及，有人仍舉行大型聚會，這種情況令他「非常擔心」。

高福指出，這次新型冠狀病毒來源於野生動物，而病毒傳播已發展至第三階段，即由野生動物傳至人、「非常有限」的人傳人、發展到現時的人傳人。他建議民眾出門時需戴上口罩，同時減少不必要的聚會，盡量減少集體活動。

(中時電子報)