武漢肺炎疫情延燒，湖北省一天內宣布停止多個城市內外交通運輸，形同封城。專家表示，過往經歷與好萊塢災難大片激起人們心中恐懼，幾乎沒什麼能像病毒這般引發集體恐慌。

法新社記者訪問衛生專家，探討武漢肺炎為何導致人心惶惶，以及如何安撫民心，減緩憂慮蔓延。

●武漢肺炎為何如此駭人？

雪梨大學（University of Sydney）傳染病傳播和控制專家康瑞特－史考特（Adam Kamradt-Scott）說：「人們對於疾病爆發有著與生俱來的恐懼感，主要因為它是肉眼看不見的敵人。」

「這會引起一定程度的恐懼，因為沒人能在症狀出現前確定自己是否遭到感染，到有症狀出現時，恐怕為時已晚。」

澳洲國立大學（The Australian National University）醫學系副教授謝奈納雅克（Sanjaya Senanayake）說，病毒感染與細菌感染不同的地方在於，細菌感染可施以抗生素治療，病毒則對很少治療方式有反應。

她說：「此外，引起呼吸道感染的病毒似乎比細菌感染更容易在人與人之間傳播，例如流感病毒，因此更可能導致疫情爆發。」

武漢肺炎疫情肇因於新型冠狀病毒，世界衛生組織（WHO）已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。武漢肺炎迄今已在中國釀成26死，多個亞洲國家和美國也傳出新感染病例。

科學歷史學家維格納（Laurent-Henri Vignaud）說，流行文化潛移默化地影響大眾對流行疾病的恐懼。

他說：「就像在恐怖電影中，被感染的人變成了殭屍。」

「這令人極度不安，讓人們開始質疑社會聯繫，開始害怕生病的人。」

●當局能做什麼？

這種新型冠狀病毒導致人心惶惶，主因可能是它與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的相似之處，勾起人們心中的恐懼。2002至2003年爆發的SARS疫情在中國本土和香港奪走近650條人命。

中國政府當時拖了好幾個月才通報SARS疫情，起初甚至拒絕讓世衛專家實地調查。北京當局這回為了遏止武漢肺炎疫情擴散，祭出堪稱近代史上規模最大的封城計畫，受影響人口約2000萬。

不過，利物浦大學（University of Liverpool）教授索羅門（Tom Solomon）警告，此舉恐「適得其反」。

他說：「這會加劇恐慌情緒，促使居民透過其他方式逃離。」

新南威爾斯大學（UNSW）科比研究所（Kirby Institute）生物安全研究計畫（Biosecurity Research Program）負責人麥金太爾（Rania MacIntyre）說，有必要限制病毒傳播，也有必要限制疫情引發的恐懼。

她說：「衛生當局必須找到平衡點，如何向民眾提供透明資訊卻又不引起恐慌。」

康瑞特－史考特說，在有效「打破各種陰謀論和謠言」這方面，當局義不容辭。

●歷史教訓

對維格納而言，對流行病的恐懼在人類史上源遠流長。他說，最讓人印象深刻的是中世紀在歐洲傳播的瘟疫。

他列舉19世紀的霍亂和結核病為例，快速都市化伴隨著水汙染、人滿為患和環境髒亂的問題，助長疫情傳播速度。

維格納說，現代流行病是貨真價實的全球殺手，而人們對它的恐懼源自於全球化。

他說：「全球化的好處是你可以搭乘飛機，幾個小時就能到達地球上任何地方；壞處則是病毒現在將隨你散播至世界各地。」

●媒體扮演何種角色？

康瑞特－史考特說：「媒體肩負重任，必須確保僅根據事實報導正確消息，並自我約束，儘可能避免在報導這類事件時出現過多臆測及誇大其辭。」

謝奈納雅克說：「媒體必須持續報導，直到他們認為疫情已獲控制，且不再具有新聞價值。」

「由於這次疫情仍處於初步階段，我認為隨著新訊息持續浮現，媒體不斷更新是合理的作法。」

(中央社)