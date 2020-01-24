武漢肺炎爆發至今，驚傳湖北省官員確診感染武漢肺炎。據陸媒報導，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日確診感染武漢肺炎，目前正在醫院接受治療。

據《中央社》報導，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日也確診感染。由於當地疫情持續升高，湖北省下令多地封城，截至目前已有10個城市的大眾運輸停止營運。

(中時電子報)