2018年7月埃及亞歷山大港（Alexandria）挖掘到一個至少2千年前的神祕石棺，當考古人員開棺卻發現裡面有3具人骨，且全浸泡在紅色屍水中，看起來相當驚悚。更誇張的是當這消息傳開時，竟有3萬多名網友請願希望喝到棺材中的千年屍水，但未獲得埃及政府許可通過這項請求。

據了解，2018年7月挖掘到一個2公尺、長3公尺、重約30頓，黑色花崗岩打造的神祕石棺，可追朔到2千年前歷史的托勒密王朝，此石棺一度被認為是亞歷山大大帝（Alexander the Great）的棺材，但經考古學家撬開卻發現裡面是3具人骨，並且泡在紅色屍水中。

對此，埃及文物最高委員會秘書長瓦奇里（Mostafa Waziri）表示，這3具屍骨未穿著金銀衣飾，身旁也未見任何陪葬品。勘驗後認為3具人骨生前皆為男性，都是士兵或將領，其中一位更因利器切割致死，判斷有可能因為戰爭而死。石棺因長期埋在地底所以滲水，才出現紅色液體。

消息一出馬上引起對古老詛咒有興趣的粉絲集體請願，希望埃及政府開放試喝「人骨濃湯」。一名英國電玩製作人麥肯卓克（Innes McKendrick）表示，希望能喝到千年屍水，他認為這是一種碳酸能量飲料，想吸收內含的能量，就算最後死掉也沒差，而這個請願更一度獲得近3萬4千名網友支持。

但瓦奇里拒絕請願並表示，這只是發酵過的屍水，喝下去可能被屍水內含的古老真菌感染而喪命，根本毫無意義。

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(中時電子報)