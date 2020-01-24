放農曆年假時，家家戶戶不免進行年度大掃除，但大部分縣市清潔隊，年假初一至初三都會暫停清運，所以許多縣市清潔隊員除夕（24日）白天會加班清運。
此外，民眾若有大型廢棄家具，須等年後才能處理，台北市環保局也提醒民眾，大型廢棄物切勿任意放置戶外，以免受罰（新台幣1,200元至6千元罰款）。
由於春節垃圾清運時間有變，環保署彙整了各縣市清潔隊清運資訊如下：
台北市
除夕（24日）：加班清運
初四、初六（28、30日）：正常清運
新北市
除夕（23-24日）：加班清運
初四（28日）：正常清運
桃園市
除夕、初五（24、29日）：加班清運
初六（30日）：正常清運
台中市
除夕（24日）：加班清運
初一、初三（25、27日）：定點定時清運
初六（30日）：正常清運
台南市
除夕（24日）：加班清運
初四（28日）：正常清運
高雄市
除夕、初四（24、28日）：加班清運
初五（29日）：正常清運
以上垃圾清運資訊如有異動，請以各縣市環保局最新公告為準。清潔隊也提醒民眾，記得在指定時間、地點倒垃圾，才不會撲空。
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(中時電子報)
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