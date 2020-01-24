印尼國營造船廠（PT PAL）宣佈，已成功完成首艘自製潛艇「阿魯格羅405」艦（Alugoro 405）的深潛測試，而它是納加帕薩級（Nagapasa-class）柴電潛艇的第3艦。

據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與「海軍科技」（Naval-Technology）網報導，印尼20日在東爪哇和峇里海（Bali Sea）的外南夢（Banyuwangi）海域進行了測試。

(中時電子報)