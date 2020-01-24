印尼首艘國造潛艦海試 年底交付 11:492020/01/24 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼國營造船廠（PT PAL）宣佈，已成功完成首艘自製潛艇「阿魯格羅405」艦（Alugoro 405）的深潛測試，而它是納加帕薩級（Nagapasa-class）柴電潛艇的第3艦。 據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）與「海軍科技」（Naval-Technology）網報導，印尼20日在東爪哇和峇里海（Bali Sea）的外南夢（Banyuwangi）海域進行了測試。 (中時電子報) #印尼 #國造 #潛艦 #韓國 #測試 #交付 也許您會感興趣 推薦閱讀 潛艦換新趕不上汰舊 美承認難敵中俄 01:302019/04/06 軍事 需技術支援 台5-7年可交付自製潛艦 17:442019/09/13 軍事 潛艦國造！土耳其2040交付首艦 13:332019/10/23 軍事 白費！外交家︰台潛艦國造該喊停 10:162019/12/01 軍事 富比士：2019潛艦大賽 老俄最厲害 17:072019/12/30 軍事 軍事熱門新聞 F-15「條紋鷹」：專為創紀錄而生的戰機 - 軍事 印尼首艘國造潛艦海試 年底交付 - 軍事 承認了！ 俄鋯石飛彈患上童年病 - 軍事 全面升級 美新戰斧飛彈有3款 - 軍事 T-7A紅鷹教練機生產開始 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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