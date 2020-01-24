橫濱流星的吸睛力堪稱當今日本娛樂圈之最，除了去年拿下多項電視或個人獎項，在本週公布的第43屆日本奧斯卡則榮獲最佳新人；影視雙棲的他，與新生代女演員清野菜名搭檔演出本季話題日劇《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》，該劇雖是懸疑推理風格，但武打動作場面絲毫不馬虎，首集除了有意想不到的人物客串，播出後甚至衝上日本推特榜搜尋冠軍。

清野菜名演出漫畫改編連續劇《我是大哥大》備受矚目，去年一口氣接下多支廣告，曝光率大大提升。（圖／WAKUWAKU JAPAN提供）

這部集合兩大新生代人氣男女星的連續劇，加上要潤、白石聖、山崎樹範、椿鬼奴、山口紗彌加、佐藤二朗等多位實力派演員，也是NTV（日本電視台）繼《3年Ａ班-從此刻起，大家都是我的人質》、《輪到你了》、《Nippon Noir~刑警Ｙ的反叛》之後，再度挑戰觀眾燒腦極限，女主角清野菜名飾演轟動社會的神秘「熊貓小姐」，橫濱流星則是她的「飼育員」，兩人透過某種連結成為最兇暴搭檔，首集在日本播出後反應不俗，於推特引發網友討論。《在不白不黑的世界裡，熊貓笑了》將於1月25日起，每周六晚間11點、周日晚間9點於WAKUWAKU JAPAN頻道與日本同期首播。

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(中時電子報)