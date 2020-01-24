開貨車遊手好閒的男子吳典鴻不滿富家女友與前男友聯繫，徒手掐死女友後又製造兩人共赴黃泉的假象，還聲稱是女友家人反對他們交往，女兒受不了壓力自戕，刑事部分法院依殺人罪判刑18年定讞，民事部分，最高法院日前判決吳男須支付沈女雙親共841萬6880元確定。

2016年8月14日，27歲吳見31歲女友決定要與前男友出遊，在新北市蘆洲區的租屋處不讓女友出門，徒手掐死女友，之後又刻意延後遺體被發現的時間，以女友手機與沈母聯繫，製造人還活著的假象，在花蓮被捕時辯稱2人為愛共赴黃泉。

吳到案後，一直否認殺人，並稱女友承受很大的壓力決定殉情，被捕後家屬非常不能諒解，移送地檢署不斷追打，吳開庭改稱是要加工自殺，令家屬痛苦難耐並向法院請求判處死刑，法院從沈女傳訊的內容，認定她個性開朗，與家人互動良好，並沒有自戕的跡象，不採信吳的說法。

民事部分，最高法院以沈女從小在美國唸書，家人呵護備至，雙親遭受喪女之痛，而吳始終是詞狡辯，應賠償雙親各400萬的精神慰撫金，加上喪葬費用、撫養費，判決吳應賠償雙親共841萬多元確定。

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(中時 )