湖人23日東征紐約，以128-113打敗籃網，兩隊砲火異常兇猛，上半場就打了75-70。湖人主將詹姆斯(LeBron James)繳出27分、12籃板、10助攻的大三元(3樣數據都是全隊最高)，力壓老戰友厄文(Kyrie Irving)的20分4助攻。

安東尼戴維斯(Anthony Davis)第二節在半場投進一個360轉身的超遠三分球，可惜哨音已經先響所以不算。戴維斯獲得16分11籃板，中鋒霍華(Dwight Howard)也有14分12籃板。

Anthony Davis nails the 360 No Scope 💦 pic.twitter.com/DkTBrKgv66 — ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) January 24, 2020

最受矚目的自然是詹姆斯與厄文的老戰友對決，他們兩人當年都是騎士隊選中的狀元。厄文此役狀況不如詹姆斯，上半場湖人小幅領先，下半場更是被拉開到20分差距，包括一記詹姆斯在厄文看守下投進的翻身後仰跳投。厄文也在上半場詹姆斯與裁判爭論時，走上前嘲弄一下詹姆斯。

本場戴維斯表現平平，賽後西區隊長詹姆斯還笑說不確定是否第一個選他。去年明星賽詹姆斯就已選過戴維斯，不過是在第5個才選中。他去年首選的是杜蘭特(Kevin Durant)，第2個是厄文。湖人繼續以36勝9敗在西區獨走，總教練佛格(Frank Vogel)也當上明星賽教頭。

(中時電子報)