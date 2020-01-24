今天就是除夕了，連續假期車潮出現，為讓民眾能平安返鄉及防止酒後駕車意外，台北市警察局各轄區分局將針對市區易壅塞及易肇事路段加強交通疏導及執法勤務，提醒民眾出門前，收聽警廣電台瞭解即時路況，並配合警方疏導管制措施，讓年節假期交通順暢不打結。

台北市警交通大隊表示，經分析每年年終尾牙、春節及元宵等節慶期間常是酒駕高峰期，除夕更是家人團聚聚餐重要日子，為防制酒駕行為，立法院業於去年修正道路交通管理處罰條例，大幅加重酒駕罰則，並於去年7月1日正式實施，但經臺北市警察局統計去年7至12月取締酒後駕車違規達4,191件，顯見部分民眾仍未能警醒而心存僥倖。

台北市警察局強調，春節期間將持續展現打擊酒駕違規決心，嚴正酒後駕車違規執法，目前因取締酒駕違規執法標準嚴格，違規罰鍰亦提高甚鉅，提醒民眾勿以為酒後還意識清醒就冒然違規駕駛車輛，以避免酒駕而造成不必要之傷亡發生。

家家戶戶歡度農曆春節時，民眾如因聚餐飲酒助興，喝酒前應「指定駕駛」，擇定一位不喝酒的親友負責開車接送，或搭乘大眾運輸工具、計程車，才能平安上路過年。

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喝酒不開車、開車不喝酒！

飲酒過量，有礙健康！

北市警察局統計去年7至12月取締酒後駕車違規達4,191件，顯見部分民眾仍未能警醒而心存僥倖。（讀者提供/吳家詮傳真）

(中時電子報)