21世紀人類最大的敵人是細菌與病毒。湖北武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎牽動著全國人民的心，全國人民同舟共濟、守望相助，大家團結一致、抗擊疫情。

作為一家有著強烈社會責任感的良心企業，旺旺集團心系武漢人民，迅速與湖北紅十字會取得聯繫。將旗下產品水神消毒除菌產品第一時間送往武漢。希望通過向武漢救治定點醫院、綜合性醫院等醫療機構無償提供水神消毒除菌產品，降低公共區域病菌交叉傳播的風險，為武漢人民加油，為抗擊疾病獻出一份自己的心力。

旺旺本次捐贈的產品包括HD-240L消毒液生成機（100臺）、WG-15除菌霧化器（500臺）、WG-19-EC除菌霧化器（100臺），這三款消毒除菌產品，通過國內外多家權威機構認證，是擁有獨立知識產權的消毒除菌產品。水神生成機生產的次氯酸水，可以在體外消滅較難殺滅的脊髓灰質炎病毒(微小核糖核酸病毒) 。

不僅如此水神除菌液已被證實可以殺滅犬冠狀病毒、71型手足口病毒、H7N9、H5N1、H9N2、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等病菌。

水神通過皮膚刺激性測試、口腔黏膜刺激性測試、眼刺激性測試和經口無毒測試，是高效安心的消毒除菌產品。可以說是“安全性高的食品級除菌液！”

(工商 )