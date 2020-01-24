台中傳網購直播糾紛，24歲王男在由直播主34歲邱男所經營的臉書直播網站購買物品，懷疑邱男賣假貨，23日凌晨王男夥同友人到邱男住處，將其毆傷，台中市警第六分局何安派出所員警獲報到場時，王男等雖已離去，除先將邱男送醫外，仍持續追查，迅速將王男等5人查緝到案，函送法辦。
警方調查，邱男是在網路上直播販賣精品皮包、皮帶等皮件，23日凌晨1時42分許，警方獲報王男因懷疑買到假貨與邱男在臉書發生言語上的衝突，進而夥同友人南下台中，到該邱男位於西屯區太原路的住處理論，進而毆打該直播主邱男，造成邱男手腳多處擦挫傷。
台中市警第六分局何安派出所員警獲報到場時，王男等人已離去，只剩邱男在場，手腳多處受傷，經送醫檢查，並無大礙，警方也立即循線追查，迅速在下午3點5時15分許在新北等處，將王男等 5人查緝到案，警詢後依傷害及聚眾鬥毆罪依法嚴辦，另是否為假貨，警續追查中，警方也透露，類式案件中也不乏是同行間的競爭，假借某些理由，行挑釁之實。
警方呼籲春節期間民眾切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。
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(中時 )
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