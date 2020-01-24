蘋果自2016年底推出的AirPods無線耳機，自推出以來就持續受到消費者歡迎，並在市場上帶起真無線耳機（TWS）的風潮。2019年十月發表的第三代產品AirPods Pro，因為加入主動降噪（ANC）以及防水特性，也格外受到矚目。相對於前兩代產品，AirPods Pro不僅性能升級、整體造型也有改變，價格也相對更高，更需要妥善的保護！如果你正在挑選合適的AirPods Pro保護周邊，不如來看以下「」大品牌的眾多選擇吧。一次就讓你選到你想要的。

alto／皮革保護套

採用天然真皮，產品在使用一段使用時間後，皮革會隨著時間變化，呈現個人獨有的皮革色澤，是頂級天然皮革才能擁有的養皮趣味。手感溫潤，風格簡約，且採用撞色設計。共有焦糖棕、靜夜黑、礫石灰三種顏色，重量12g。未有扣環設計，採用頂蓋與盒身分離的設計，頂蓋不易掉落，底部充電孔位置採用敞開設計（沒有防塵蓋），裝上後仍可支援 AirPods Pro 無線充電，保護殼設有LED提示燈孔。

alto皮革保護套。（黃慧雯攝）

VOKAMO／皮革保護套及防震保護套(附磁吸掛繩）

皮革保護套是採用類皮革的質感（非真皮），採用上下蓋分離設計，上蓋內有膠條。盒身有扣環但是沒有附登山扣配件，LED提示燈位置有預留開孔，底部充電孔是開放式設計，裝上後仍支援無線充電，提供黑色、卡其、藍色選擇。防震保護套(附磁吸掛繩）則是柔軟的塑料材質，附有扣環，上下蓋是聯合的設計，底部有防塵蓋，內附磁吸掛繩，可以裝上耳機兩者還可吸附（如項鍊不易丟失），盒身沒有LED提示燈孔。，提供黑色、酒紅、粉紅、藍色選擇，裝上後仍支援無線充電，

VOKAMO皮革保護套。（黃慧雯攝）

VOKAMO防震保護套(附磁吸掛繩）。（黃慧雯攝）

LAUT／CRYSTAL-X透明收納盒與耳機保護套

LAUT CRYSTAL-X透明收納盒採用硬殼PC材質，特殊塗層可防止刮傷和指紋殘留。配有登山扣，可快速的安裝在運動裝備上，便於攜帶。透明的外殼設計即便沒有LED提示燈開孔，也能清楚辨識。裝上後仍可適用無線充電，底部充電孔採開放式設計，有黑灰色、透明兩種款式。另一款LAUT 耳機保護套則是採用超輕矽膠防護材料，防刮、耐衝擊，觸感滑順柔。也附有扣環，LED提示燈位置沒有開濃。這兩款保護殼都是採用上下蓋分離式的設計。

LAUT CRYSTAL-X透明收納盒與耳機保護套（左上）。（黃慧雯攝）

Cozistyle／AirPods Pro皮套

嚴選馬鞍皮革，100% 純手工縫製，採用耐衝擊半硬殼設計搭配超細纖維內裡，重量21g。搭配金屬鉤扣。有LED 充電指示燈孔，底部充電孔是開放式設計，裝上後可適用AirPods Pro無線充電。

Cozistyle AirPods Pro皮套。（黃慧雯攝）

Case Studi／Prismart 粉紅貓以及Explorer保護殼

Explorer保護殼採用半透明式堅硬的塑料材質，採用頂蓋與盒身分離的設計，保護殼上沒有LED提示燈的開孔，但是半透明設計仍可看得見LED燈效。共有黑色、寶藍色、霧透白，盒中附有扣環便於攜帶。另一款Prismart 粉紅貓款是則沒有扣環設計，採用高亮面防刮UV塗層，盒上有LED提示燈開孔，採用頂蓋與底部分離的設計。兩種款式的充電孔都是開放式，裝上後都仍可支援無線充電。

Case Studi Prismart 粉紅貓以及Explorer保護殼。（黃慧雯攝）

UAG／耐衝擊防水防塵保護殼

採用頂級厚矽膠材質，止滑耐磨。支援IP65防潑水及防塵等級，附有扣環、頂蓋與盒身蓋子是聯合的設計，不分離。盒上有LED提示燈開孔，充電孔有防塵蓋設計，裝上後仍舊支援無線充電，提供黑色、橘色、綠色、極黑四色選擇。

UAG 耐衝擊防水防塵保護殼。（黃慧雯攝）

UNIQ／AirPods Pro 保護套

屬於偏硬的塑料材質，質感滑順如同UNIQ的手機保護殼一樣。採用上下蓋分離式的設計，上蓋內沒有膠條但也不易掉落。未採用扣環設計，有預留LED充電提示燈孔，Lightning充電孔是開放式設計。提供米白、黑色、粉色以及薰衣草紫色款式。

UNIQ AirPods Pro 保護套 。（黃慧雯攝）

Voyage／真皮防摔保護殼以及液態矽膠防摔保護套

Voyage真皮防摔保護殼預留有LED提示燈孔，有扣環、附真皮掛繩，採用上下蓋聯合的設計，底部Lightning充電孔是開放式設計。Voyage液態矽膠防摔保護套則採用矽膠材質，沒有預留LED充電提示燈孔但仍可看見提示燈光，採用上下蓋聯合的設計，底部有防塵蓋設計，附有扣環，提供藍色、黑色、粉紅色三種選擇，裝上仍支援無線充電。

Voyage 液態矽膠防摔保護套(左）與真皮防摔保護殼。（黃慧雯攝）

Voyage 液態矽膠防摔保護套(左）與真皮防摔保護殼底部。（黃慧雯攝）

Toy Selected／大理石耳機保護套

採用上下蓋分離的設計，沒有預留LED提示燈孔，Lightning充電孔則是開放設計，沒有扣環孔也未附扣環，頂蓋中沒有膠條，有時容易掉落。共有四種款式可選。

Toy Selected 大理石耳機保護套。（黃慧雯攝）

JTLEGEND／Amos 撞色布紋保護殼 墨黑岩石

材質為皮革＋TPU，重量13g。採用頂蓋與盒身分離的設計，頂蓋內有膠膜可黏貼於上蓋，整體容易拆卸。採用登山掛鉤設計，容易攜帶。裝上後仍可支援 AirPods Pro 無線充電，保護殼沒有LED提示燈孔的開孔，底部Lightning充電口也是開放式設計。共有默默岩石、墨墨森林、墨墨深海三種款式。

JTLEGEND Amos 撞色布紋保護殼 墨黑岩石。（黃慧雯攝）

以本次分享的十大品牌AirPods Pro保護周來說點，相對於AirPods前一兩代更多有搭配耳機繩的設計，或許是因為AirPods Pro入耳式的設計更不易掉落的緣故，所以這類型周邊的比例有降低。AirPods Pro保護周邊採上下蓋分離的設計得比例較高，不過並非每個都有附上蓋膠條，選購時可特別留意。另外，附有扣環設計的比例也明顯提高了，可以看見便攜性也是消費者在選購時的主要考量之一。而上述大多品牌也都有推出自有的iPhone保護殼，或許使用過該牌的手機保護殼後，喜愛品牌風格的朋友可以延續選用同一品牌的AirPods系列保護殼唷。(編註：上述產品評測感謝STUDIO A協助，有興趣的消費者可至官網選購）

(中時電子報)