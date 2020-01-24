銜接雙北中正橋改建的重慶南路高架橋的23日晚間9時30進行封橋開拆作業，工程預計至27日晚間結束，重慶南路三段（和平西路往南）及高架道路均全面封閉。台北市長柯文哲24日早上前往視察表示，目前的拆橋進度，原本拆上部結構預定51個小時，現在上部結構幾乎已經拆下來，運出去就結束了。初三應可完工通車，這幾天一定會很吵，居民要多包涵了。

柯文哲指出，一年當中也只有春節時間有辦法封橋，其他時間交通流量太大，這個通到永和去，所以只能比照忠孝橋的經驗，使用這個方式，這幾天一定很吵，其他居民要多包涵了。

柯文哲強調，目前調40部大鋼牙與卡車156部，過程中並也使用紀錄天紀錄，工程上不要看拆除只有四天，前置作業有好幾個月，都要兵棋演習做模型，是相當複雜的工程。

新工處表示，目前拆橋進度超前，今天早上原本預定進度17％，目前已經到31％左右，超前的工程包含，原本拆上部結構預定51個小時，現在上部結構幾乎已經拆下來，接下來就是運出去後就結束。

新工處說，這橋結構比較特別，原則預估需花較長長時間，但是我們在拆除過程，有些地方可能比較老舊了，所以他比想像中還要好拆。

至於下雨是否會影響工程，新工處表示，下雨我們一樣鋪， 現在只是先把橋拆掉復原後，讓大家可以上橋不影響交通，但是後面還是會繼續做水溝跟人行道，最後完成後，整個AC瀝青混凝土全部都要重做一次，等於通車是臨時路面，若一直下雨影響品質比較不好，會再請包商再去刨掉重鋪，不影響交通安全。

柯文哲認為，下雨是會稍微不方便，但粉塵量比較小，不下雨就要一直噴水，不然粉塵量太大了。

(中時 )