2020大選後，是否要下修投票年齡至18歲再度引起討論，對於民眾黨是否支持下修投票年齡，民眾黨主席、台北市長柯文哲24日表示，公民投票年齡18歲是全世界的趨勢，台灣沒有理由例外，且在台灣，18歲就須負成年人的義務，也應賦予公民的權利。

柯文哲說，全世界幾乎主要國家，公民投票年齡都是18歲，不是18歲的是極少數，而目前在台灣，年滿18歲適用刑法，但如果盡義務是18歲，那為什麼公民權利不是18歲，投票年齡下修是世界潮流，台灣好像要逐漸和整個世界接軌，這是我個人在政治上的主張，如果全世界的趨勢是18歲，那有什麼理由台灣要例外。

柯文哲說，如果我們的義務是18歲就要進成年人的義務，那為什麼18歲不是成年人的權利，基於這兩個理由，投票年齡下降到18歲是應該的。

此外，台灣民眾黨拿下5席不分區立委，學姐黃瀞瑩名列民眾黨不分區第13名，無緣進入立院，黃瀞瑩昨證實，最快年後回市府繼續擔任副發言人。對此，台北市長柯文哲表示，選後有問學姐要去立院還是北市府，最後她表達想回市府因為比較熟悉。

(中時 )