武漢肺炎除了在大陸蔓延外，在海外也有擴散的趨勢，如今已有超過10國出現確診或疑似病例。

據韓聯社24日報導 韓國疾病管理本部說，韓國已出現第二起武漢肺炎肺炎病例。由於春節期間可望有超過百萬旅客入境，仁川國際機場正嚴陣以待，加強防範疫情。

一名在大陸武漢工作的55歲韓國男性10日起出現感冒症狀，19日前往當地一家醫院接受治療。他22日離開武漢，經由上海從首爾金浦機場入境，在檢疫過程中被發現有發燒、咽痛等症狀而接受觀察。他23日接受診療和檢查，結果顯示，已感染新型冠狀病毒，如今疾病管理本部正對他進行流行病學調查。

而19日從武漢入境的一名大陸女性被確診感染武漢肺炎，成為韓國的首例目前她在指定醫院接受治療，雖有輕微發燒症狀，但病情穩定。

至今韓國感染武漢肺炎的確診病例增為2例，另外25名疑似感染者經檢測後，都呈陰性反應並已解除隔離，而曾接觸過確診病例的31名觀察對象也沒有異常症狀。

(中時電子報)