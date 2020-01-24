台北市長柯文哲24日前往中興醫院巡視，並到發燒篩檢站了解「2019新型冠狀病毒」的防範流程。（姚志平攝）

台北市長柯文哲24日前往中興醫院巡視，發送紅包慰問過年期間值班醫護人員的辛勞，並到發燒篩檢站了解「2019新型冠狀病毒」的防範流程。(圖文／姚志平)

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