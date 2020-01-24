防疫警戒 柯慰問醫護人員 12:492020/01/24 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲（右）24日前往中興醫院巡視，並發送紅包慰問過年期間值班醫護人員的辛勞。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲24日前往中興醫院巡視，並到發燒篩檢站了解「2019新型冠狀病毒」的防範流程。（姚志平攝） 台北市長柯文哲24日前往中興醫院巡視，發送紅包慰問過年期間值班醫護人員的辛勞，並到發燒篩檢站了解「2019新型冠狀病毒」的防範流程。(圖文／姚志平) (中時 ) #醫院 #人員 #中興 #柯文哲 #台北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸緬聯合聲明 柯文哲：台灣哪需要緬甸定義 09:242020/01/20 政治 民眾黨至柯家鄉竹市 送艾草菜包謝票 12:302020/01/20 政治 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 忠孝橋6天拆除 柯文哲23日又要拆橋了 08:332020/01/22 政治 賴清德喊話合作 柯文哲酸：朕知道了 11:272020/01/22 政治 武漢肺炎延燒 柯文哲：當SARS處理就好 11:292020/01/22 政治 武漢肺炎確診 柯文哲：當SARS處理就好 12:202020/01/22 政治 義大醫院整形外科歲末忘年會 募款120萬扶助六龜育幼院 19:562020/01/22 社會 正國會拜會民眾黨談合作 柯：立院龍頭已是民進黨說了算 20:452020/01/23 政治 游錫堃拜會 柯指合理可合作 04:102020/01/24 政治要聞 政治熱門新聞 大推韓國瑜紅包袋 綠營里長：蔡英文的很... - 政治 罷韓成功機率？來看命理、風水師大預言 - 政治 韓國瑜臉書與民眾拜年 預告2、3月有「重大消息」 - 政治 蘇貞昌是最強行政院長？網：鬼扯！他才是 - 政治 籲放下對立 這張卡讓韓粉重新站起：我走出來了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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