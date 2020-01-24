因應新型冠狀病毒疫情並配合市府政策，台北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋等第一線服務人員，自即日起值勤時全面配戴口罩，以維安全健康。並已針對旅客接觸較頻繁之設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯／樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。

北捷表示，北捷、貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋第一線服務人員，包括站務、車務、事業、維修等服務人員（包含外包廠商、清潔人員及保全等），即日起值勤時全面配戴口罩，並已針對旅客接觸較頻繁之設備，如廁所馬桶坐墊、廁間門把、自動售票機觸控螢幕、電扶梯／樓梯扶手等，以適當稀釋比例漂白水或酒精，每8小時消毒一次。

北捷說，至於列車車廂，除每日進行車廂清潔外，因應本次疫情，另提升消毒頻率至每週2次以上，以稀釋漂白水，加強施作於立柱、拉把、座位等處。北捷強調，將持續密切注意國內外疫情變化，並全力配合市府政策，提升防疫機制。

北捷也再次呼籲旅客，如感冒或身體不適請務必配戴口罩、勤洗手，避免接觸野生動物及急性呼吸傳染道感染症患者，做好個人防護措施；返國有發燒、咳嗽等不適症狀，請主動通報或是撥打1922免付費防疫專線，儘速就醫。 目前除加強清潔及消毒各捷運車站、列車、貓空纜車、兒童新樂園、臺北小巨蛋及附屬事業環境外，同時運用跑馬燈、月臺電視、燈箱、台北捷運Go App及廣告看板等各類宣導工具，北捷提醒旅客勤洗手，如感冒或身體不適也請配戴口罩。

(中時 )