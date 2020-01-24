不論政治上風風雨雨，高雄市長韓國瑜今年春節以市政為重，雖在農曆年假期間，仍強調要確保高雄市的治安與市政維持最高標準的運作，但同時，市府今（24）日也公布韓國瑜在發放福袋的地點與時程。自初四起將與副市長在高雄市各宮廟發放福袋，直至正月十五日元宵。
韓國瑜預計將在28日（初四）赴佛光山參拜，初五到左營區新莊天后宮參拜再發紅包，下午在三民區覆鼎金保安宮參拜發紅包。高市府表示，韓國瑜與3位副市長葉匡時、李四川、陳雄文，在新春期間走訪高雄各區廟宇祈福並發送福袋。預計行程包括：
元月28日（初四）
10：00佛光山參拜
元月29日（初五）
10：00左營區新莊天后宮
15：00三民區覆鼎金保安宮
元月31日（初七）
11：00竹天后宮
15：00小港鳳林宮
2月1日（初八）
11：00鳳山北極殿。
2月8日（元宵節）
10：00大寮區開封包公廟
15：00苓雅區萬應公廟參香
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。