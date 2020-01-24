不論政治上風風雨雨，高雄市長韓國瑜今年春節以市政為重，雖在農曆年假期間，仍強調要確保高雄市的治安與市政維持最高標準的運作，但同時，市府今（24）日也公布韓國瑜在發放福袋的地點與時程。自初四起將與副市長在高雄市各宮廟發放福袋，直至正月十五日元宵。

韓國瑜預計將在28日（初四）赴佛光山參拜，初五到左營區新莊天后宮參拜再發紅包，下午在三民區覆鼎金保安宮參拜發紅包。高市府表示，韓國瑜與3位副市長葉匡時、李四川、陳雄文，在新春期間走訪高雄各區廟宇祈福並發送福袋。預計行程包括：

元月28日（初四）

10：00佛光山參拜

元月29日（初五）

10：00左營區新莊天后宮

15：00三民區覆鼎金保安宮

元月31日（初七）

11：00竹天后宮

15：00小港鳳林宮

2月1日（初八）

11：00鳳山北極殿。

2月8日（元宵節）

10：00大寮區開封包公廟

15：00苓雅區萬應公廟參香

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(中時電子報)