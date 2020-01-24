藝人阿本從《模范棒棒堂》出道，後來轉戰節目主持及電視劇演出，目前則是已經轉居幕後，不過近來難忍頻頻遭狗仔偷拍，讓他難掩怒火在臉書抱怨生活已遭到打擾，甚至撂下狠話：「非要逼我去死嗎」？立刻引起網友熱議。

阿本表示每隔幾個月就被記者亂寫登上版面，破壞了私底下的生活與工作的一切，最感到無奈的是記者寫完就開心過年，自己卻得獨自面對家人和主管同事，甚至是要接受路上陌生人的指指點點，還要擔心何時又要被監控偷拍，他表示對記者而言只是工作一篇文章，但對他而言就是會一輩子留在網路上，並等待下一個記者重新翻出再次被傷害，對於屢次遭到傷害，讓阿本忍無可忍撂下狠話：「在你們眼中我沒有資格正常活在這個世界上嗎？非要逼我去死嗎」。

阿本臉書全文。（圖／阿本本人臉書）

眼見平時好脾氣的阿本竟說重話，讓網友紛紛留言安慰：「記者就是愛加油添醋，辛苦你了！承受這些虛表的事情」、「別因為那些傷害你的人做的壞事，而讓喜歡你的人難過啊」、「你要加油，不要活在别人的嘴裡」。

(中時電子報)