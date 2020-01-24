2020新科立委隨著農曆年節過完，也將在2月走馬上任，北市府勞動局長賴香伶將在1月31日請辭，據了解，繼任人選將由民進黨籍高雄前市議員陳信瑜接任，預計2月1日正式上任。此外，陳信瑜在臉書上表示，,開啟民進黨民眾黨合作第一步。

北市副發言人戴于文表示，目前確實有確切人選，但還是在等市長拍板，預計過完年將對外發布，而賴香伶將在2／1去立法院，因此新任局長也在那天直接上任，過完年後就會對外發布。

戴于文說，賴香伶被列為民眾黨不分區立委名單第一名，基本上一定進立法院，因此之前就要再做甄選的動作，北市府重大人事案將由市長柯文哲親自宣布。

畢業於文化大學、國立中山大學高階經營管理碩士的陳信瑜，曾任新眼光電視台主持人、高雄市政府都發展局長機要秘書、工務局長秘書、社會局長機要秘書，甚至還曾擔任過時任高雄市謝長廷辦公室助理與婦女總部執行長等職務。

陳信瑜表示，將用民進黨的情民眾黨的心，本著從政初心，青年從政，清廉勤政，帶著民進黨的情與民眾黨的心，擴大服務台北市民。

陳信瑜在臉書上po文回應副總統賴清德，擴延加乘各政黨的優點，1＋1＞2 ,開啟民進黨＋民眾黨合作第一步，人才先交流為全民所用，就從信瑜做起。從今天起將為台北市的勞工朋友盡最大努力，包括來自故鄉的勞工朋友們，爭取最大權益，大家一起加油 。

(中時 )