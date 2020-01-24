大陸北京市故宮博物院今（24）日宣布，自元月25日（初一）起閉館。因24日（除夕）本為休館日，今日突然發布故宮暫停開放，恢復開放日期則將另行通知，凸顯此次新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻。除了故宮閉館外，北京市農曆春節期間的廟會活動及各大型展場、博物館、圖書館及藝術館等都宣布閉館，以避免人潮助長病毒傳佈。

據大陸媒體報導，在故宮工作近40年的工作人員處表示，故宮在2003年SARS時並沒有閉館，這是近40年來首次因疫情擴大閉館。而該工作人員認為，2003年SARS沒閉館是因為當時故宮參訪人數還並不多。

在農曆除夕宣布停止開放除了故宮之外，還包括有國家博物館、國家圖書館、鳥巢運動中心、中國美術館等等，北京市文旅局並下達通知，北京延續數百年的廟會，今年也全部取消，部分郊區的景點也同時關閉。至於開放時間，則待下一步通知。

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(中時電子報)