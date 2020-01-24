今天是農曆除夕，有不少民眾選擇出國過年，桃國機場早上也出現出境人潮，今年受到大陸武漢「2019新型冠狀病毒」疫情的影響，大部份的旅客都戴上了口罩。（陳麒全攝）

今天是農曆除夕，有不少民眾選擇出國過年，桃國機場早上也出現出境人潮，今年受到大陸武漢「2019新型冠狀病毒」疫情的影響，大部份的旅客都戴上了口罩。（陳麒全攝）

今天是農曆除夕，有不少民眾選擇出國過年，桃國機場預估24日旅運量約12.1萬人次，桃機公司表示，春節期間單日旅運量高峰，在23日達14.1萬人次。另外，受到2019新型冠狀病毒疫情的影響，從24日起，只要從大陸、港、澳等地入境的旅客，將一律需要填寫「健康聲明書」，說明14天內有沒有到過大陸武漢。

桃園機場公司預估24日出境人數預計63191人、入境57229人，總旅運量達120420人次。今年桃園機場春節疏運期間為1月7日至2月4日計19天，其中加班機以1月22日至1月24日，以及1月28日至2月1日最多，疏運期間每日旅客人次較平日增加1萬5千人次，尖峰單日旅運量更有機會達16萬3千人次，單日最高輸運830架次航班，針對春節期間旅客出入機場，桃機公司表示，聯外相關交通疏導措施，除協請航警局警力維持外，另外桃園機場保全也會配合警方協助出國或接機民眾。

另外，今年受到大陸武漢「2019新型冠狀病毒」疫情的影響，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中，23日已經宣布從三級升高為二級加強防疫措施，並從24日起，只要是從大陸、港、澳等地入境的旅客，將在入境時，需要填寫「健康聲明書」，說明14天內有沒有到過大陸武漢的旅遊史，留下未來追蹤訪視聯絡資料。

桃機公司表示，配合中央加強防疫的措施，除了全面強化機場防疫消毒工作外，清潔人員也會在航班抵達航廈，所以人員下機離開後，在空橋及候機室旅客出入區域，施行消毒作業，為旅客健康把關。

(中時 )