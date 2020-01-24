武漢肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲今前往北市聯合醫院中興院區慰問值班同仁表示，武漢肺炎是冠狀病毒，就把它當作SARS的弟弟來處理，並強調台灣不應該被排除在世界防疫體系，直言大陸需講實話。

柯文哲提到，新興傳染病一定會出現，現在空中交通太迅速，全球移動太迅速 而且疾病有潛伏期，武漢肺炎的潛伏期是12天，即使感染後，12天內都還沒有發病。但地球不知道繞幾圈了，所以他一旦發病，全世界每個國家都會有。

柯文哲表示，很多這種防疫措施其實要和中國大陸對接，看看你到底怎麼做，我要怎麼應付，但是兩岸不溝通，台灣又被排除在WHA之外，讓台灣防疫更困難。

柯文哲說，每次都說中國大陸封殺台灣其他的，因為這是政治問題沒什麼意見，但是只有WHA、WHO是絕對不可以，台灣不可以被排除在世界防疫體系之外，這會造成台灣防疫上的困難。

柯文哲強調，這要中國大陸方面的數據，而且絕對不可以隱瞞，要講實話，相信中國大陸不會騙新疆，不會騙旁邊的四川省，但你要對台灣講實話啊，到底資料怎麼樣，若中國大陸不講實話，我們就很難準備，何時會流行，這的確需要大陸的資料，不然很難做很精確的估計。

柯文哲說，以台灣和大陸交通這麼頻繁，要完全沒有病例出現相當困難，現在戰略就是一出現就立刻封鎖撲滅，因為一個個還有辦法處理，要是同時十個二十個，防疫系統就會左支右絀。

(中時 )