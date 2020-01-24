去年一退伍就接下台灣觀光代言人的韓國男團2PM成員玉澤演，與韓國素顏女神李沇熹攜手演出新作《The Game：倒數計時》，此劇同時也是他們繼電影《結婚前夜》之後再度合作，提起七年前李沇熹讓玉澤演戴了綠帽，玉澤演笑說：「李沇熹上次拋棄了我，希望這次有好結果。」

由玉澤演、李沇熹、林周煥領銜主演的《The Game：倒數計時》，劇情講述能看到人死前瞬間的預言家、時常得阻止死亡發生的重案組女刑警、經常與屍體相伴的國科搜法醫，三人因捲入20年前懸疑的連鎖殺人案而開始挖掘隱藏秘密的故事。基於本劇故事著重於懸疑、解謎，因此導演和演員在記者會上對於劇情全都保密到家，現場媒體只能針對收視率進行逼問，玉澤演坦言自己很有壓力，又是退伍後的復出之作，直呼：「請大家多多幫忙。」林周煥則率直回答：「這個數字很重要嗎？大概只對電視台內部人員來說才重要吧。」

《The Game：倒數計時》由玉澤演（左起）、李沇熹、林周煥領銜主演。

現場媒體不死心再追問收視公約，玉澤演笑稱自己當初在廣播節目上是基於2020年的「20+20」才喊出收視率40%這個數字，但即使只有10%也會依約重現經典歌曲〈我耳邊的Candy〉；李沇熹提出收視率15%的話要在網路上做吃播。

玉澤演可能是受剛回歸演藝圈又挑大樑的影響，在記者會上竟顯「初老症狀」，擔心媒體提問內容太長會忘記而趕緊搶先回答，最後更坦言其實很覬覦林周煥的角色想要「竄位」，不過隨後緊接著補充「當然我的角色也很有魅力啦」。奇幻懸疑韓劇《The Game：倒數計時》1/23起每周四、五中午十二點在KKTV上架更新。

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(中時電子報)