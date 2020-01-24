美國網球女將小威廉絲賽後向對手致意。（美聯社）

The moment of a LIFETIME!



Qiang Wang puts on an absolute masterclass in the match of the tournament to shock Serena Williams 6-4 6-7(2) 7-5 and advance to a first career #AusOpen round of 16.#AO2020 pic.twitter.com/gnGkAMaU8X — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

澳網女單第8種子小威廉絲(Serena Williams)意外落馬！小威24日大戰三盤之後在第3輪敗給大陸女將王薔，爆出本屆最大冷門。王薔以6-4、6-7(2)、7-5獲勝晉級16強，小威只靠搶7拿下一盤，這代表38歲的小威挑戰24座大滿貫的旅程還要繼續。

王薔是第2次碰到小威，前一次她被小威打得很慘(6-1、6-0)，並且一記致勝球都打不出。此次在澳洲遭遇，王薔首盤就打出10個致勝球，狀況不佳的小威自己還打出18個非受迫失誤，拱手讓出首盤。第二盤小威找回狀況，但也只以搶7獲勝。

決勝盤兩人一路保發，王薔到最後終於攻破小威防線，避免再陷入搶7。小威救了兩個賽末點之後終於繳械，28歲的王薔在大年除夕拿下生涯重要一勝。

產後復出的小威雖然厲害但已非天下無敵，王薔賽前表示有信心而無壓力，賽後她說：「上次慘敗之後我努力訓練，我的團隊相信我可以做到。除夕夜也沒空慶祝，要繼續訓練。」

(中時電子報)