菲律賓機場加強防疫措施

武漢肺炎不僅在大陸，也在全球蔓延，如今已有超過10國出現確診或疑似病例。為了因應疫情，菲律賓已宣布，將無限期停飛武漢往返班機。不過，在這之前，已有135名來自武漢的旅客昨天抵達菲律賓。菲國民航官員24日說，會用4班飛機把他們送回大陸。

據ABS-CBN新聞網報導，菲律賓23日宣布停飛往返武漢班機，但這些武漢旅客在這之前已抵達卡利波（Kalibo）國際機場。菲律賓民航委員會（CAB）法務主管薩莫迪歐（Wyrlou Samodio）說，菲律賓皇家航空和菲律賓泛太平洋航空將出動4班客機，把他們送回武漢。

卡利波機場是出入觀光勝地長灘島（Boracay）的主要門戶，而大陸是菲律賓第2大旅客來源國，從去年1－10月，有149萬9524人次大陸旅客造訪菲國，而2018年則有125萬5258人次大陸旅客抵菲。薩莫迪歐說：「他們必須要回去，因為他們在這裡只是觀光客。」不過，他並未透露這些武漢旅客返國的航班時間。

菲律賓交通部長杜加德（Arthur Tugade）要求相關部門，致力因應農曆春節可望湧入菲國的旅客，並採取一切必要措施，以防堵武漢肺炎擴散。

此外，據《菲律賓每日詢問者報》（Philippine Daily Inquirer）報導，菲國衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，從今天起，大陸抵菲航班旅客都要填寫健康申報表，他們必須寫下去過的地點，還有健康狀況等個人資訊。

(中時電子報)