吳明機說，新北市幅員遼闊，民眾可以早上在貢寮看日出，中午來到富基魚市、龜吼漁夫市集吃海鮮或深澳品嚐小卷，傍晚在淡水欣賞夕陽日落。（新北市政府提供／吳康瑋新北提供）

吳明機說，新北市幅員遼闊，民眾可以早上在貢寮看日出，中午來到富基魚市、龜吼漁夫市集吃海鮮或深澳品嚐小卷，傍晚在淡水欣賞夕陽日落。（新北市政府提供／吳康瑋新北提供）

走春人潮湧現，新北市政府農業局為推廣旅遊漁港五大路線，於21日舉辦「鼠年嗨漁港好吃又好玩」記者會，新北市副市長吳明機與各區漁會首長，一同推廣漁港春遊路線、遊艇串聯港及特色水產伴手禮，歡迎大家春節假期來玩漁港。

新北市海岸線遼闊，漁港不少，傳統上漁港是漁民停泊漁船，補給卸貨、整補漁具的地方，近幾年來經過市府的努力，打造許多舒適漁港場域，並添增當地觀光元素，形成各具特色的漁港，例如淡水第二漁港漁人碼頭、富基漁港的富基魚市、龜吼漁港漁夫市集、深澳漁港海天步道、貢寮福隆漁港等等，這些特色漁港再結合當地漁產，例如貢寮鮑、萬里蟹、瑞芳的小卷，及周邊景點，例如淡水夕陽與老街、北海岸及東北角的地質景觀、三貂角的日出，如同珍珠串般地串聯起北海岸及東北角好吃又好玩的濱海旅遊行程。

農業局指出，民眾連假期間除了可以到淡水第二漁港或瑞芳深澳漁港搭乘娛樂漁船體驗休閒漁業外，現在許多漁港也開放遊艇停泊，民眾可以從淡水第二漁港搭乘遊艇，到海上來欣賞北台灣沿岸風光，出航後依航程規劃，可以停泊後厝、富基、草里、水尾、萬里及水湳洞等6處漁港，另外也可以停泊基隆八斗子遊艇專區、貢寮龍洞遊艇港及宜蘭烏石遊艇專區等3處遊艇港，成為北台灣新興海洋遊樂動線。

吳明機說，新北市幅員遼闊，民眾可以早上在貢寮看日出，中午來到富基魚市、龜吼漁夫市集吃海鮮或深澳品嚐小卷，傍晚在淡水欣賞夕陽日落，有這麼多好看、好吃、好玩的地方，市府為大家精選推薦春遊行程及各地水產伴手禮，希望大家多多來新北走走，玩的盡興吃的開心。

(中時 )