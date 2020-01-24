海巡署表示武漢肺炎已經在大陸確診人數超過830例，海巡已經做足防疫抗戰的準備。（海巡署提供／李文正台北傳真）

海巡署今與各分署留守的主管人員展開視訊會議，針對武漢肺炎召開應變會議，確保防疫工作，在返鄉人潮的高峰期不會產生破口，海巡署署長陳國恩表示，要特別注意曾有到訪過疫情警示地區的船員與民眾，一個都不能疏忽。

主持人陳國恩與上級視察單位海洋委員會主委李仲威在上午8點召開「嚴重特殊傳染性肺炎應變會議」，並表示第一線的海巡人員是最前線執行海上巡緝、港口安檢任務，要請同仁確實做好自身安全防護，特別是最直接與疫區接觸的「小三通」路線，位在金門、馬祖等地海巡人員，如果發現民眾曾到過武漢、出現發燒等狀況，立刻與防檢局、疾管署等衛生單位聯繫，為國人的身體健康做最嚴謹把關。

海巡署表示，武漢肺炎在大陸確診人數已超過830例，還有不斷向上攀升的趨勢，為因應日漸升溫的疫情，海巡已經做足防疫抗戰的準備。

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(中時 )