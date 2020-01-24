華新醫材集團董事長鄭永柱說，只要取得國外的客戶諒解，延後供貨是沒有問題，但有些口罩有印製客戶的品牌包裝，限制出口的產品留在台灣，也不可能供給國人使用，希望政府能夠有相關配套。（吳建輝攝）

武漢肺炎疫情日漸嚴峻，行政院長蘇貞昌宣布即日起，暫停所有醫療外科口罩、Ｎ95口罩出口一個月，優先供應國內防疫需求，但有口罩業者表示，願意配合政府政策，但部份生產的口罩產品有印製客戶品牌包裝，限制出口這些產品也沒辦法給國人使用，只能延後出貨，希望政府單位能周思。

面對武漢肺炎，政府除了將中央疫情指揮中心提升至２級，要求各部會加強配合各區防疫工作，經濟部也公告，從本月24日起至2月23日止CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94％及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「其他紡織材料製口罩」2項貨品， 將暫停國內口罩出口為期一個月時間。，

華新醫材集團董事長鄭永柱說，只要取得國外的客戶諒解，延後供貨是沒有問題，台灣過去以應對SARS的經驗，業者都願意配合政府限制出口的政策，但有些廠商的訂單是有合約，多數產品是裝櫃出貨後，拿到提貨單才通知對方貨款，也有少部分客戶會預付訂金，現在只怕疫情擴大，政府如將禁出口的時程拉長，怕會有更大的影響。

鄭永柱還說，有些口罩有印製客戶的品牌包裝，限制出口的產品留在台灣，也不可能供給國人使用，希望政府能夠有相關配套，能讓我們申請出口，或是工業局能夠組成專門應對小組，來協助業者在碰到類似問題時，提供解決詢問的窗口，

(中時 )