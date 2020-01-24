農曆新年將至，想好要怎麼跟身邊的親朋好友傳遞祝福了嗎？善用攝影App裡頭多樣化的新功能，讓你輕鬆成為「鼠一鼠二」的達人！

現今不只Instagram，限時動態發文也開始追求質感與主題性，還在羨慕網美們所私藏的限時動態模板嗎？現在只要開啟《美圖秀秀《》，點選「鼠年新春」專區，就有滿滿精美的鼠年新春系列拼圖模板，年夜飯團圓夜、拜年、走春再也不用單篇發文囉！不管照片或影片，盡情依照各個主題與自身偏好進行拼貼，讓你的限時動態更加吸睛有趣。

《美圖秀秀》推出鼠年新春系列拼圖模板，依照各個主題與自身偏好進行拼貼，讓限時動態更加吸睛有趣。（美圖提供／黃慧雯台北傳真）

新春期間若覺得自拍背景太過雜亂，《美圖秀秀》的「去背摳圖」功能也推出鼠年限定版，運用於一鍵「去背」神奇摳圖術，套上鼠年限定模板好玩超應景，還可設定為手機桌布呢！

《美圖秀秀》「去背摳圖」功能也推出鼠年限定版，套上鼠年限定模板分享給好友好玩超應景。（美圖提供／黃慧雯台北傳真）

新春文字邊框結合時尚吉祥話，一鍵輕鬆套入美照，直接省下拜年吉祥話的時間還能展現個人魅力，傳給親朋好友們，引領最新的拜年潮流吧！

《美圖秀秀》文字邊框結合時尚吉祥話，引領最新拜年新潮流。（美圖提供／黃慧雯台北傳真）

過年拜年自拍，更要符合生肖主題才能討個吉利！開啟《美顏相機》相機功能，Doodle專區推出多款受到少女熱愛的描邊筆AR系列，美顏相機精湛辨識技術能夠清楚分辨人臉的五官輪廓，將AR特效套在臉上及四周，讓你繽紛賣萌討紅包，鼠錢鼠不完！

過年少不了過年味的修圖素材，利用《美顏相機》的「全身模式」就能拍出時尚伸展台般的美照，《美顏相機》更推出新春限定「旺」、「發」字體背景，讓你輕鬆完成磅礡美照，分享給親朋好友，過一個鼠運亨通的好年！此外，過年聚餐合照時刻，總是擔心自己的臉又大又腫，因此誰也不想當掌鏡的人，現在開啟《美顏相機》的「頭部比例」功能調整，一鍵大頭、大餅臉瞬間消失，輕鬆解決懶人用戶們的困擾。

《氧氣相機》Top 3超人氣濾鏡，排行由左至右依序為：裸、氣泡、赤茶效果，立即使用成為美照指南。（美圖提供／黃慧雯台北傳真）

深受女孩們喜愛的《氧氣相機》蟬聯AppStore及Google Play Store免費排行榜許久，內建獨家氧氣風格、通透美妝效果深受年輕人喜愛，《氧氣相機》特別公布今年Top 3超人氣濾鏡：裸、氣泡、赤茶效果，具質感且粉嫩效果一定讓你成為IG眾所焦點，過年就用《氧氣相機》讓你的IG成為美照指南吧！

(中時電子報)