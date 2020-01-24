除夕夜不搶頭香，還能帶全家大小一起看「跨年煙火」！？位於古都台南的土城正統鹿耳門聖母廟，農曆除夕（24日）晚間20：30至隔天（25日）凌晨2：00辦跨年晚會，除夕守歲配上倒數煙火表演，還有藝人團體現場表演，別有一番風味！

最重要的莫過於5分鐘倒數煙火秀，廟方還會分送新年零錢包與小禮物，外加摸彩活動，讓來參加的民眾都有好彩頭。

此外，農曆正月起，會有為期1個月的「新春嘉年華會」，活動內容包括安太歲保平安、過七星平安橋等，還有美食年貨大街可以逛等，讓民眾除了到廟裡拜拜祈福外，還能順道走春。

位在台南市安南區的土城正統鹿耳門聖母廟，至今已有300年的歷史，最特別的是每年元宵節，廟方都會施放高空煙火，是全台攝影愛好者必拍的節慶美景。目前公布施放日期為2/8（六）元宵節當天，高空煙火秀將分2階段進行，從20：20開始，每段施放約10至15分鐘，另外還有精彩蜂巢炮。

2020金鼠迎春除夕守歲跨年晚會地點：土城正統鹿耳門聖母廟（台南市安南區城安路160號） 時間：1/24（五）20：00開始至隔日02：00結束

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(中時電子報)