儘管昨日女雙首戰因雨延後，台灣「網球一姐」謝淑薇的晉級步伐不受阻礙，今與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）展現頭號種子威力，全場6度破發，以6比3、7比5淘汰捷克布茲可娃（Marie Bouzkova） ／斯洛維尼亞席丹塞珂（ Tamara Zidansek），挺進女雙32強。

謝淑薇與史崔可娃今天女雙首戰打了1小時又35分鐘才過關，不過小薇還不能休息，下午要搭配英國好手史庫普斯基（Neal Skupski），在混雙首輪遭遇美英組合，謝淑薇也在臉書留言笑說：「好勞碌命啊（抖）…」她的女雙次輪對手則是瑞士格魯比琪（Viktorija Golubic）／美國戴維絲（Lauren Davis）。

詹詠然（左）、詹皓晴姊妹只花62分鐘就拿下勝利，挺進澳網女雙16強。（劉雪貞提供）

女雙第7種子詹詠然、詹皓晴姊妹也揮別開季2連敗陰霾，以6比4、6比2輕取美國克里絲蒂安（Kaitlyn Christian）／智利瓜拉琪（Alexa Guarachi），澳網2連勝率先殺入女雙16強。

雙詹一開賽與對手互破發球局，一度以2比4落後，但兩人穩住陣腳連拿4局，逆轉拿下首盤。次盤則在2平後連下3城，奠定勝局，再於第8局「再見破發」，只用62分鐘就挺進16強。

(中時 )