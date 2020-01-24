從明代開始，農曆春節要到正月十五日元宵節之後才正式結束，但最有年節氣氛的，莫過於除夕至初五，晚餐圍爐之後長輩會給晚輩壓歲錢、給予祝福；而晚輩畢業、有收入後，要不要包紅包、要包多少給父母，成了部分新鮮人過年的難題。

紅包的數字，每個諧音都有意義，例如2代表「福祿雙喜」、6則是「六六大順」、8也與「發」諧音。但4跟「逝」諧音，不適合出現在紅包中；而1千元也是單數，包1200元感覺起來較有福氣。

網路社團內，新鮮人在討論要包多少錢，數字都不一定，但能考慮家庭經濟狀況、目前的經濟能力，以及平常有沒有拿錢回家的習慣。若是平常都有給，過年紅包的大小，就能看「心意」了。

其實子女包給長輩的紅包有「添福壽」之意，所以如果經濟能力允許，每年紅包金額可以稍微往上加，第一年剛工作，父母也能夠體諒紅包的數字。

若是家中有已工作的兄姐，包紅包前也最好先和他們討論，包給長輩的可以「量力而為」，看兄姐的收入「打個折」也沒關係，但給晚輩的紅包，數字不用太大，不妨可以統一金額，避免失禮。

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(中時電子報)