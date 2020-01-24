一年的開始，就是要精采出發！Gogoro Network 在過年期間 GoStation 電池交換站將會持續全年無休提供電池交換體驗，讓車主可以騎上「鼠」於你的 Gogoro 拜年去！同時，Gogoro 全台門市及服務中心新春期間於 1 月 24 日 ( 除夕 ) 至 1 月 27 日 ( 初三 ) 公休四天，於 1 月 28 日 ( 初四 ) 開始恢復營運，欲知各門市及服務中心詳細營業時間，可至官網查詢或到店前來電詢問。

不僅如此，深受消費喜愛的電動機車品牌 Gogoro 在「鼠」年開端買氣就逐漸升溫！根據內部統計，因汰購換新帶動換車潮，今年一月分上半月的銷售已達去年同期近八成。隨著 Gogoro VIVA Lite 的上市，吸引不少消費者前往門市賞車試乘。目前，各地方政府電動機車補助金額也紛紛出爐，包含台北市、台中市、嘉義市、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣皆已公告電動機車補助，汰舊換新最高可達 $23,000，而入手 Gogoro VIVA Lite 最低只要 $32,480 起（以戶籍在花蓮縣的消費者為例），各地方政府紛紛展現淘汰老舊燃油機車決心，並積極打造電動化無汙染新環境，預計能在年後吸引到更多消費族群，掀起一波換車潮。

目前2020 年經濟部工業局、環保署與地方政府電動機車補助情況：(金額不含煞車補助)。（Gogoro提供／黃慧雯台北傳真）

即日起至 1/31 為止，消費者至 Gogoro 全台各大門市試乘體驗智慧雙輪即贈送限量 Gogoro 紅包袋，並且，到 2 月底前完成試騎體驗並填寫問卷，更有機會把 Gogoro VIVA 騎回家！此外，若車主於全台 Gogoro 服務中心進行維修、保養金額滿 $2,200，即可獲得 Gogoro 紅包袋與春聯（數量有限，送完為止）。

(中時電子報)