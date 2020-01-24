阿喜害怕過生日，今年意外被驚喜慶生，但該吃豬腳麵線。（天晴音樂提供）

阿喜（林育品）今年工作滿檔，一路忙到小年夜最後一天，還在南北奔波趕高鐵。原來她受邀前往台南年貨大街擔任表演嘉賓，為所有趕辦年貨的南部粉絲送上祝福。由於活動辦在小年夜，隔天就是阿喜的生日，主辦單位也貼心在她表演結束後要為她慶生。但此舉卻嚇壞阿喜，大呼「不要」！

原來阿喜之前就曾透露，自己不能慶生，每次朋友幫她慶生隔天，她就會發生不開心的事，不是掉錢包就是車禍小意外，讓她對「生日快樂」相當敏感避諱。沒想到主辦單位貼心送上豬腳麵線，告訴她：「豬腳麵線讓妳添好運！」蛋糕則送給現場其他工作人員吃，也算完成另類慶生。

雖然沒有吹蠟燭許願，阿喜還是開心期盼，今年演的一部連續劇一部電視電影能夠早日播出，讓大家可以多看到她的演技。她也期待未來這一年可以多接好戲，她願意嘗試任何角色，腹黑心機女等反派角色都很想嘗試，希望大家不要只記得她搞笑的一面，也可以多看到她的演技。

她昨在活動上一連演唱自己的四首單曲，炒熱現場氣氛，更讓專程到現場等待她的粉絲直呼過癮。而粉絲對她的支持不減，每次出席活動都會熱情參與，讓她覺得貼心又感動。

(中時 )