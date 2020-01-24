全台廟宇林立，但有些特別有名的寺廟，在過年時總是人擠人，北中南都有信眾愛去的宮廟，民眾走過路過可別錯過。

北部：

1．龍山寺：

是台北市定古蹟，過年會懸掛兩盞大燈，讓信眾由燈下躬身鑽過祈求平安，俗稱「鑽燈腳」。不過今年初一至初三，龍山寺不提供香，民眾只能拱手參拜。

2．行天宮：

關聖帝君不僅是有名的武將，更是商界的保護神，目前全面禁止燒金紙、添油錢，帶著真誠的心即可。

3．中和烘爐地

算是北部有名的土地公廟及求財靈廟之一，若是白天上山，能清楚在沿路看到大型的恐龍雕像，也有守財之意，晚上則有著名夜景，各有風味。

4．桃園海福宮

海福宮有金雞，大年初一、初二，以及每個月的初一十五都可以來拜拜求金雞母，只要連續擲到三個聖筊，就可以把金雞母帶回家。

5．金山五路財神

這裡著名的是「送窮迎富」、「求三寶、得三寶」，而三寶又分為五路開運金、財寶袋、財神銀行開戶存文武財氣三種，求財程序頗為繁複，內行人才知道。

中部

1．台中大甲鎮瀾宮

至今已有兩百多年歷史，每年農曆三月的『媽祖信仰遶境活動』，更是世界三大宗教活動之一，讓大甲鎮瀾宮成為全台媽祖廟之首。除夕當晚能領開運紅包及搶頭香。

2．彰化鹿港天后宮

鹿港天后宮與鹿港龍山寺、鹿港文祠並列鹿港三大古蹟，每年迎新春，除夕夜子時(11時15分)將遵循古禮迎請湄洲天上聖母至中殿視事，祈求風調雨順，國泰民安。

3．雲林北港朝天宮

從西元1694年至今，雖然曾在1905年遭受大地震的摧殘，但重建後的北港朝天宮更是帶有傳統藝術之美，更被稱為媽祖廟總廟。

4．竹山紫南宮

位於台灣正中央，最特別的是，可以向土地公借六百元的發財金，有需要的人在向土地公、土地婆、石頭公擲筊請示後，如果成功如願，紫南宮就會出借發財金。春節期間也會不定時發送錢母。

5．台中武德廣天宮

供奉歷史最悠久的財神爺神像金身，主神為五路財神，所以每年農曆3月15日，五路財神千秋之日，都會有大批信眾前來祈求好運和財運。

南部：

1．台南南鲲鯓代天府

有「天下第一府」的美稱，是全台規模最大的廟宇建築之一，也是最古老的五府千歲信仰中心。每年農曆春節期間，都會舉辦「百足真人蜈蚣陣七星平安橋」祈福活動。

2．車城福安宮

位在去墾丁的路上，號稱是全台最大的土地公廟，土地公全身掛滿金牌，香火鼎盛。

3．高雄關帝廟

一樓有財神殿，中間有大型金元寶和金牛，大年初一起每天都吸引許多人爭相搶摸，盼能招財進寶！

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(中時電子報)