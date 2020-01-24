2020美聲新團體阿卡貝拉家族「尷尬美聲」翻唱王大文舊作〈鞭炮〉歌曲呈現濃濃年節氣氛，尷尬美聲成員有：Lara梁心頤、王大文 、王若琳、倪安東、榮忠豪、ECHO李昶俊、小D、Fanny、安娜、Lalo、Pierre、Vicky Sun和白巧克力，都穿上古裝為MV粉墨登場。

〈鞭炮〉收錄在王大文2013年的首張專輯，是他第一次在台灣過年有感而發所寫的，他唯一的遺憾就是覺得這首歌應該要很多人聲一起唱，萬萬沒想到多年後會由這個阿卡貝拉家族完成他的夢想。「尷尬美聲」也努力為演出籌備，連過年都不放假，Lara嚴厲地在初一安排練團。

圖二、Lara（左一）嚴厲地在初一安排練團。

13位團員覺得〈鞭炮〉無比溫暖，希望把這份溫暖分享出去，所以特別拍了一個年獸故事的「賀歲片」，大家穿著古裝希望呈現一種「傳說中」的氛圍，但因為「尷尬美聲」本來就是在追求一種無厘頭，所以也沒有特別符合邏輯，故事的村落裡面混合了不同朝代的貴族、武士、老百姓，甚至還有一位團員Vicky Sun的服裝相當像黑魔女的造型。Echo李昶俊身穿隱士服卻拿著麥克風beatbox，團裡唯一的外國人成員白巧克力套上碎花連身裝跟灰色假髮，跟水果奶奶、陽婆婆有得拼。Lara梁心頤扮演姑娘，因為怕擋到後面的人她整首歌半蹲唱，但因為服裝的關係完全看不出來，大家笑她就像小朋友，跟王若琳整整差了一顆頭。團裡最高大的倪安東笑說其他服裝都太小件所以他逼不得已當皇帝。為王大文設定的角色是村裡的長老，沒想到事後才知道他這個裝扮是乞丐幫主。

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(中時電子報)