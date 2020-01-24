美國國務院今天證實，已責成一名高階官員，對抗中國和其他國家在聯合國體系中的「惡意影響力」。

路透社報導，國務院發言人表示：「職業外交官蘭伯特（Mark Lambert）已經受命任職於『國際組織事務局』（Bureau of International Organization Affairs），作為專業外交多元工作小組的一員，將致力確保多邊機構公正性。」

發言人說：「這包括對抗中華人民共和國（PRC）與其他國家在聯合國體系中的惡意影響力。」

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）昨天報導，最近曾任國務院北韓政策特別代表的蘭伯特將會擔任此一角色。

美國總統川普政府最近對國際多邊機構運作的公正性掀起一股懷疑論，國務院就出現這項派令。

川普一再公開批評聯合國、世界貿易組織（WTO）與北大西洋公約組織（NATO）等機構。

國務院資深官員昨天告訴媒體，中國並未在去年12月22日截止日前遣返北韓勞工，這違反聯合國的制裁規定。

中國大使館並未立即回覆路透社的置評要求。

(中央社)