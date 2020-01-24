外媒日前報導，美國打算將來自美國技術含量出口標準門檻，從25%調至10%，擴大對大陸設備巨頭華為的出貨限制，這將使得台灣晶圓代工廠商台積電14奈米以上製程供貨受到影響，華為關鍵零組件需求來源也將遭到打擊。如今，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）透露，美國政府近期將推出新規定，對華為的美國供應廠商祭出更多供貨限制。

美國商務部去年5月將華為列入實體清單，許多美企被迫暫停與華為業務往來，但美方給予美企供貨華為90天寬限期，目前已連續順延兩次。不過，隨著陸美貿易談判將華為問題脫鉤，但雙方在科技產業競爭下愈發激烈，先前就有路透報導，美商務部打算降低美國技術含量標準門檻，甚至到0%，如伊朗制裁令。這也讓華為下定決心不再完全依賴美企供應鏈，將目光擺在非美企供應廠商身上，也意外加速大陸半導體產業發展腳步。

據香港經濟日報報導，引述外媒消息指稱，羅斯透露美方打算對華為的美企供應鏈實施更多限制。羅斯強調，美國的最終目標，並不是要切斷美企與華為往來，而是要保護國家安全，目前正在研擬新規定，政策將在近期推出。

報導也提到，目前部分美企只要能證明相關產品是在美國之外生產，就可以獲得部分豁免，據傳，目前美國政府就是想調整美國技術含量標準門檻，將所有美國設計，但完全在海外生產的產品也納入管制範圍。

華為身為美國晶片巨頭高通(Qualcomm)的主力客戶，美國貿易禁令影響下，高通2019年第三季財季營收為49億美元，較去年同期下降13%。台積電則是在華為禁令當時透過自身先進製程依賴美國技術成分較低，成功躲過風波順利繼續供貨華為，2019年第三、第四季也屢創同期新高。但先前市場傳出，華為旗下海思半導體14奈米訂單從台積電轉給中芯國際，台積電總裁魏哲家則是在第四季法說會上說明此消息不正確。

(中時電子報)