今天武漢大學人民醫院提醒醫護人員及大眾，「發熱咳嗽已經不是新型肺炎的唯一首發症狀」。至今已發現多個「不典型」病例，就診時沒有發燒、咳嗽，僅以嘔吐、腹瀉等消化系統症狀為首發表現，其他還有以神經系統、心血管系統、眼科為首要發病的徵兆。更要高度警惕這些隱形傳染源。

大陸《人民日報》報導，武漢大學人民醫院指出，識別新冠肺炎患者，別再只看有沒有發燒、咳嗽，現在已發現許多「不典型」的病例，像是一名45歲男性患者，他就診時無發燒、咳嗽等呼吸系統的典型症狀，而是消化系統症狀為首發病徵，如：輕度食量減少、手腳無力、精神差、惡心嘔吐、腹瀉等。也有以神經系統症狀為首發表現：如頭痛；以心血管系統症狀為首發表現：如心慌、胸悶等；以眼科症狀為首發表現：如結膜炎；僅有輕度四肢或腰背部肌肉酸痛。

研究組提醒， 「早預防、早發現、早診斷、早隔離、早治療」是防治2019新型冠狀病毒感染肺炎的關鍵。並且外出一定要戴口罩，不去人多的公共場所、減少家庭聚會，還要勤洗手洗臉，定期消毒手機、公共電腦等公共物品。

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(中時電子報)