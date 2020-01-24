上海迪士尼微博公告。

大陸武漢肺炎疫情嚴重，世界各地人人自危，特別是大陸各地為了防止疫情蔓延，展開各項措施，上海迪士尼今日就公告，為了控制疫情，將從25日起關閉多項設施。

上海迪士尼在微博上公告，表示為了控制目前在大陸各地蔓延的武漢肺炎疫情，將自1月25日起關閉包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、迪士尼大劇院以及星願公園，並表示將密切監測並與政府部門保持緊密溝通，開放時間將另行通知。

(中時電子報)