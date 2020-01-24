2020武漢風暴》疫情嚴重 上海迪士尼宣布25日起暫時關閉 14:242020/01/24 中時電子報 鄭年凱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上海迪士尼樂園。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上海迪士尼微博公告。 大陸武漢肺炎疫情嚴重，世界各地人人自危，特別是大陸各地為了防止疫情蔓延，展開各項措施，上海迪士尼今日就公告，為了控制疫情，將從25日起關閉多項設施。 上海迪士尼在微博上公告，表示為了控制目前在大陸各地蔓延的武漢肺炎疫情，將自1月25日起關閉包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮、迪士尼大劇院以及星願公園，並表示將密切監測並與政府部門保持緊密溝通，開放時間將另行通知。 (中時電子報) #上海迪士尼 #25日 #關閉 #疫情 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市過年走春好去處 活動讓你跑不完 22:242020/01/20 旅遊 陸外交部：願與國際攜手應對疫情 17:402020/01/21 兩岸 政法委警告：勿隱匿疫情成罪人 04:092020/01/22 焦點新聞 武漢肺炎440人確診！陸衛健委：防範肺炎難度增加 11:312020/01/22 兩岸 防武漢肺炎擴散 蔡英文啟動國安機制全面防疫 12:152020/01/22 政治 應對肺炎 上海迪士尼宣布未來六個月內可改票 20:452020/01/22 財經 疫情擴大陸或降準50基點救經濟 04:092020/01/23 焦點新聞 是否撤出大陸 台商需多想想 04:092020/01/23 論壇廣場 專家：防控重大疫情 大數據可發揮關鍵作用 08:522020/01/23 兩岸 扯！發燒男想逃出武漢去迪士尼 遭網狠批 11:312020/01/23 生活 兩岸熱門新聞 2020武漢風暴》陸死亡達26人 湖北封城增至13城 - 兩岸 2020武漢風暴》武漢防疫漏洞？30萬人251列車 沿米字大逃亡 - 兩岸 2020武漢風暴》恐怖場景！前線醫生曝心痛內幕 - 兩岸 迎鼠年！竹鼠釀肺炎大禍 衝擊陸野味市場 - 兩岸 2020武漢風暴》國際公共衛生專家：武漢疫情初期應對不及格 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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