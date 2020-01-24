有名男子「阿傑」（化名）經常會在社群平台上張貼仿真矽膠娃娃的裸露照片，或是在貼文中寫下色情、猥褻文字，「今天女兒穿性感內衣去上課，剛到家衣服還沒拔光，就自己抬起屁股了」。對此，法官認為，阿傑的行徑妨害風化，危害社會善良風俗，因此依法判他拘役40日。

判決指出，阿傑會拍攝身穿高中制服、白色網襪或裸露的仿真矽膠娃娃等，並將這些猥褻照片張貼到社群平台Twitter，且貼文內容多與「幻想女兒」有關，「我跟女兒在一起就會硬到不像話，她就會濕的一塌糊塗」，阿傑透過網路加以散布，使不特定多數人均得以連結觀覽該照片及文字內容。

由於阿傑上傳的照片及文字內容太過鹹濕，行徑著實誇張，因此遭到不少網友檢舉。對此，法官認為，阿傑散布猥褻文字及圖畫，已經危害社會善良風俗，所為實在不應該；不過考量到阿傑犯後坦承犯行，且態度良好，因此依法判他拘役40日，緩刑2年。

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(中時電子報)