「主顧聖母堂」象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神；從高處俯瞰校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」。（陳世宗攝）

教堂對靜宜有「承先」與「啟後」的重要意義，並傳承志工靜宜及社會企業的精神。（陳世宗攝）

靜宜「主顧聖母堂」的落成是慶祝「主顧修女會」在亞洲福傳100週年最好的紀念。（陳世宗攝）

「主顧聖母堂」吸引師生、遊客打卡、拍照及新人預約拍攝婚紗的好地方，成為台中新地標、文化新亮點。（陳世宗攝）

靜宜大學新建「主顧聖母堂」於108年12月6日落成！以「擁抱世界、萬眾合一」為設計主軸，結合魚、竹子與竹筍等意象；象徵聖經「五餅二魚」寓意及竹子的謙虛、氣節等精神；從高處俯瞰校門筆直通往教堂的路有如「永生幸福之路」。教堂對靜宜有「承先」與「啟後」的重要意義，並傳承志工靜宜及社會企業的精神。

靜宜大學是美國「主顧修女會」所創辦，「主顧聖母堂」由四個弧形牆版結構體組成，以屋頂上方玻璃十字架連結，建築極具挑戰，當陽光透過十字玻璃進入教堂；不同角度光影的變化，代表世界不停運轉，願萬眾合一，齊聲讚美主。

「主顧聖母堂」俯瞰有如「魚」的意象，聖經記載耶穌「五餅二魚」奇蹟；從高處俯瞰，靜宜校門到主顧聖母堂是一條筆直的路徑，象徵直通教堂的正直之路、永生幸福之路；希望讓更多人在教堂體驗天主的愛，感受靈性的美，與上主有接觸及心靈的交流。

教宗方濟各曾說，十字架是天主溫柔的印記。主顧聖母堂的屋頂是十字架，在十字光下，感受天主溫柔的愛，也能傳達給家人、朋友和社會，及獻給溫柔對待我們的人；靜宜「主顧聖母堂」的落成是慶祝「主顧修女會」在亞洲福傳100週年最好的紀念，也象徵主顧修女會的精神，及靜宜創辦人「蓋夏姆姆」，全心信賴天主照顧不朽的鐵證。

靜宜大學配合教堂落成，還舉辦「動物來朝聖」洪易雕塑藝術展！洪易作品融入童玩及當地符號，以不鏽鋼及烤漆打造，這次展出6件作品都是動物，取名「動物來朝聖」；希望透過活潑的藝術作品，引領民眾走入靜宜校園及「主顧聖母堂」；吸引師生、遊客打卡及新人預約拍攝婚紗的好地方，成為台中的新地標、文化新亮點！

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(中時 )