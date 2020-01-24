「卡神」楊蕙如涉嫌操控網軍一事，選前神隱，選後嗆聲「不容政客惡意中傷抹黑」。桃園市議員詹江村對此直呼「網軍頭子現身」，並抱怨他的直播聊天室「#滿滿的色情帳號」、「#我的聊天室被洗版了」、「#封鎖不完直播變成打地鼠」，現在只好「#看看電信警察的能力囉」。顯見1450不死，選後仍在追殺不同意見者。

農曆春節，高雄市長韓國瑜為了解魚貨、蔬果等年節供應情況，19日率市府團隊到前鎮漁港，隨後再轉往鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場巡查。有不少熱情民眾高喊「市長加油」，也有一名攤商對韓國瑜喊「滾出高雄」。詹江村在臉書上為韓國瑜打抱不平！他砲轟民進黨「不要太過份了！」不要再安排臨演故意開嗆，刻意營造高雄人討厭韓國瑜！為「罷韓」再鋪梗。

詹江村挺韓力道不因2020敗選而減弱，持續在直播頻台發聲，引發1450等網軍干擾、攻擊。「#滿滿的色情帳號」、「#我的聊天室被洗版了」，迫使他急呼「#看看電信警察的能力囉」。

(中時電子報)