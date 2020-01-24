當地時間23日，加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院對華為公司副董事長、首席財務官孟晚舟案的第一階段引渡聽證會結束，法官宣佈保留裁決權。這意味著法官有可能不會在短時間內做出裁決，不少媒體分析稱，法官的裁決可能需要幾個月才會出爐。

《環球時報》引述CNN美國有線電視新聞網23日報導，4天以來，孟晚舟的律師的論點是金融欺詐根本不是整起案件的核心，美國制裁伊朗才是核心問題所在，只有加拿大也制裁伊朗，金融欺詐才能成立，並且指出，加拿大如果因此引渡孟晚舟，加拿大的司法獨立性恐遭質疑。

加拿大檢方從「犯罪本質」、「換地思考」、「適用外國法律」等3個不同角度，強調孟晚舟被控對滙豐銀行做出不實陳述，其「犯罪本質是詐欺」，在美國和加拿大均屬犯罪行為，因此應該將她引渡至美國。

報導稱，大法官霍姆斯的最後裁決可能會在4月下旬舉行的聽證會之前作出。若法官裁定此案未達「雙重犯罪」法律標準，孟晚舟將可自由離開加拿大。

若法官裁定此案屬雙重犯罪，聽證會將進入第二階段。第二階段聽證目前暫訂於6月舉行，屆時控辯雙方將探究孟晚舟於溫哥華機場被捕期間，她的憲法權利是否遭到侵犯。

CNN稱，華為公司一名發言人在聽證會後表示，若法官裁定此案屬「雙重犯罪」，孟晚舟的辯護團隊將就裁決上訴。作為公訴方的加總檢察長辦公室對「若裁決對孟晚舟有利，檢方是否會上訴」拒絕評論。

(中時 )